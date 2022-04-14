З першого дня війни українець із позивним «Вовк» приєднався до сил опору та особисто ліквідував десятки російських окупантів. Чоловік звернувся до української розвідки і запропонував працювати на користь України. Головне управління розвідки Міноброни розповіло про героїзм добровольця, який без вагань знищував росіян.

Чоловік, ім'я якого не розголошується, приєднався до розвідки за власним бажанням. Він запропонував збирати інформацію в інтересах підрозділів ЗСУ, працювати в тилу ворога та евакуйовувати людей з окупованих територій. Добровольцю дали позивний «Вовк».

Як повідомляє розвідка, «Вовк» перебував в ️одному з найгарячіших міст на Київщині. Після того, як росіяни зайшли в місто він надавав точну інформацію щодо дислокації ворога на окупованій території. «Вовк» провів декілька вилазок у тилу ворога та сам ліквідував 12 російських військових за допомогою власної мисливської зброї. До слова чоловік ліквідував росіян, коли ті патрулювали поблизу місцевого храму УПЦ МП, який вони використовували як опорний пункт та склад медикаментів і пального.

«Під час однієї зі спроб прориву десанту противника на БТР в сторону Києва, з дистанції близько 100 метрів на завчасно обраній позиції, завдав ураження особовому складу противника, який знаходився на броні, точну кількість ліквідованих окупантів назвати складно, але всі хто був на броні, були знищені», – повідомила розвідка у четвер, 14 квітня.

Окрім того «Вовк» допомагав людям евакуюватися з окупованого міста. Чоловік зміг вивезти 23 людини, 9 з них – це діти. «Відповідна нагорода від держави знайде свого героя. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! І Слава Богу, який надає нам таких героїв у цей складний для України час», – додали у Головному управлінні розвідки Міноборони.

До слова, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, невідомі вночі убивають окупантів. За трохи більше, ніж три тижні, під час нічних патрулювань були ліквідовані 70 військовослужбовців РФ. Є дані, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя.