Чоловік поки що перебуває під домашнім арештом

На Буковині працівники СБУ спільно з кіберполіцією викрили учасника хакерського угруповання. Буковинець викрав чужі акаунти та інформацію з них, продавав дані, а також через онлайн-обмінник виводив гроші з підсанкційного російського сервісу на криптовалютні гаманці.

Кіберполіцейські встановили, що 22-річний чоловік розробив шкідливу інтернет-програму. За її допомогою він отримав несанкціонований доступ до персональних даних користувачів розважальних онлайн-платформ. Викрадені облікові записи з паролями він продавав іншому зловмиснику, повідомили в СБУ Буковини.

Також буковинець проводив фінансові операції через онлайн-обмінник. Зокрема, виводив гроші з підсанкційного російського сервісу Yoomoney на криптовалютні гаманці. Усе це робив за допомогою телеграму та віртуального номера телефону.

Ще у чоловіка була своя ботоферма з понад 5 тисяч профілів у різних соцмережах. Її він використовував для накрутки підписників для облікових записів замовників. Зазвичай,це було необхідно останнім для реалізації різноманітних тіньових схем та оборудок, зазначили в поліції Буковини.



Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютери з доказами протиправної діяльності. 22-річному буковинцю загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років. Наразі підозрюваного помістили під цілодобовий домашній арешт.