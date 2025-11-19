У середу, 19 листопада, офіційний сайт Сил територіальної оборони зламали. Про це повідомили у пресслужбі Сил ТрО.

«Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних сил України було зламано. Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності», – повідомили у пресслужбі Сил ТрО.

Як виглядає сайт Сил ТрО станом на 13:00 19 листопада

Наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту. Яка саме інформація на сайті не відповідає дійсності, у пресслужбі Сил ТрО не уточнили.

Нагадаємо, напередодні, 18 листопада, в Україні та по всьому світу стався збій сервісу Сloudflare, який надає послуги з прискорення завантаження сайтів та мережевої безпеки. Через це з перебоями працювала низка сайтів та застосунків.

До слова, навесні Sky News повідомило, що пов'язані з Росією хакери під виглядом журналістів атакували Міноборони Великої Британії. Хакери надсилали фішингові листи, намагаючись зламати облікові записи співробітників міністерства.