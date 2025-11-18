Проблеми у роботі низки сайтів спричинив збій Сloudflare

У вівторок, 18 листопада, стався збій у цифровому сервісі Сloudflare, який надає послуги з прискорення завантаження сайтів та мережевої безпеки. Внаслідок перебоїв у роботі Сloudflare спостерігаються проблеми з роботою низки сайтів та застосунків.

«Cloudflare знає про проблему, яка потенційно може вплинути на низку клієнтів, і досліджує її. Ми надамо деталі, коли з’явиться більше інформації», – повідомили у пресслужбі Cloudflare

За даними сайту DownDetector, через збій можуть бути проблеми з роботою Х, Spotify, Instagram та Open AI. Також збої зафіксували на сайтах низки ЗМІ – зокрема, «Української правди», hromadske, 24 каналу та ZAXID.NET.

Станом на 14:20 досі фіксуються перебої у роботі Сloudflare, проте сайти вже почали відновлюватися.

На сайті ZAXID.NET перебої в роботі тривали близько години.

Зазначимо, Cloudflare – це американська компанія, яка надає послуги з доставлення контенту, помʼякшення DDoS атак та роботи служб безпеки в Інтернеті. Служби компанії працюють як посередник між відвідувачами сайту та хостинг-провайдером Cloudflare. Сервісом користуються майже 20% усіх сайтів в інтернеті.

До слова, у червні 2025 року Cloudflare теж повідомляла про глобальний збій. Через це на сайтах не відображалися шрифти та спостерігалися технічні труднощі.