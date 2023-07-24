Убитих місцевих жителів у Бучі ховали у дворах

Служба безпеки України встановила особи ще 11 російських військових, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі на Київщині, і повідомила їм про підозру. Про це йдеться у повідомленні спецслужби у понеділок, 24 липня.

Як вдалося з’ясувала спецслужба, воєнними злочинцями виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія). Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили «каральні заходи» на території населеного пункту. Під час одного з них росіяни відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців.

За даними слідства, злочинними діями окупантів командував командир відділення лейтенант Алєксандр Рибас. Його вказівку безпосередньо виконували: лейтенант Сєргей Тихоньких; сержант Валех Ємінов; сержант Антон Буренок; молодший сержант Дмітрій Галсанов; молодший сержант Владіслав Матвєєв; єфрейтор Роман Ігумнов; єфрейтор Захар Петров; рядовий Геннадій Плотніков; рядовий Ніколай Бушуєв; військовослужбовець Трохим Іванов.

«На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупація Бучі протривала 33 дні після того, як російські військові потрапили до міста 27 лютого. Вже того дня ворожа ракета потрапила у житловий будинок і стало відомо про перших загиблих. 31 березня ЗСУ звільнили від росіян Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей. За різними даними, в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1400 людей, зокрема 37 дітей. Понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур.

Після деокупації Київщини Буча стала одним з міст, яке відвідують представники країн ЄС і НАТО, аби побачити російські звірства на власні очі. У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі «постановкою для західних ЗМІ». Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня, коли місто перебувало під окупацією.

Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Владімір Путін нагородив її почесним званням «гвардійської» за проявлений «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність».