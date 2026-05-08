Одного з терористів затримали під час спроби втекти за кордон

СБУ спільно з Національною поліцією розшукала та затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підриві автомобіля військового у Дніпрі. На замовлення росіян вони заклали під авто саморобну вибухівку, повідомили у пресслужбах СБУ та поліції у пʼятницю, 8 травня.

За даними слідства, близько 07:30 у Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ. За кілька годин правоохоронці ідентифікували виконавців підриву.

Слідство встановило, що двоє мешканців Самарівського району Дніпропетровщини віком 21 та 22 роки завербували через телеграм-канали російські спецслужби. Фігурантам надали інструкції та координати автомобіля у Дніпрі, а також пообіцяли їм грошову винагороду.

«Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення РФ заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Одного з фігурантів затримали на спробі втекти за кордон, де він намагався переховуватися від правосуддя. Йому та його поплічнику повідомили про підозри за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.