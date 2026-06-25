На хабарі попася начальник відділу митного оформлення Олександр Лясковець

У середу, 24 червня, СБУ затримала на хабарі начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Городок» Львівської митниці Олександра Лясковця. Про це першим повідомив журналіст Тарас Середич. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

За попередніми даними, начальник відділу митного оформлення №3 Олександр Лясковець попався на хабарі 3 тис. доларів.

Відповідно до декларації за 2025 рік, Олександр Лясковець має у власності квартиру у Херсоні, також сім’я орендує квартиру у Львові. Їздить посадовець митниці на записаних на дружину автомобілях Toyota RAV4, 2019 року випуску, та Byd Sea Lion 07, 2025 року випуску.

За рік заробив понад 700 тис. грн зарплати на митниці, а дружина одержала понад 1,3 млн грн доходів від підприємницької діяльності. Також Олександр Лясковець вказав одержаний дружиною та донькою подарунок у грошовій формі у понад 1,2 млн грн від його батьків. Митник зберігає 270 тис. грн готівкою, а його дружина – 51 тис. доларів та близько 420 тис. грн.

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