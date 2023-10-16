Агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога

СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала для росіян у Херсоні. Вона виявилась місцевою жителькою, яка з червня за власної ініціативи почала працювати на РФ, повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 16 жовтня.

«Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця «прильотів» та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний «звіт» агресору», - йдеться в повідомленні.

За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

Вона «вийшла» на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Херсон було деокуповано у листопаді 2022 року. З того часу СБУ постійно затримує зрадників, які перейшли на бік загарбників. Так, раніше СБУ в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ та «зливала» ворогові персональні дані українських захисників.