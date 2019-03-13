Сербська православна церква офіційно відмовилася визнати ПЦУ

Сербська православна церква (СПЦ) відмовилася визнавати Православну церкву України (ПЦУ) канонічною та назвала її «штучною конфедерацією розкольницьких структур», повідомила проурядова сербська газета «Политика».

В матеріалі сказано, що СПЦ вважає «неканонічним вторгнення вселенського патріарха Варфоломія на територію Російської православної церкви і його рішення у зв’язку з Україною».

«Київську митрополію ніяк не можна ототожнювати з нинішньою Україною, оскільки вона перебуває під юрисдикцією Московського патріархату ще від 1686 року, що підтверджується численними документами, в тому числі й заявами патріарха Варфоломія до квітня 2018 року», – сказано у листі, який СПЦ надіслала іншим церквам.

Там також додали, що СПЦ визнає лише Українську православну церкву, яку очолює митрополит Онуфрій, котра перебуває в канонічній єдності з Московським патріархатом. У зв’язку з цим, СПЦ рекомендувала всім своїм архієреям й священикам утриматися від літургічного і канонічного спілкування з «Епіфанієм та всіма тими, хто перебуває у єдності з ним».

Белградська газета зазначила, що така позиція СПЦ була очікуваною, оскільки її архієрейський собор у листопаді й у січні висловив критичне ставлення щодо рішень вселенського патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. За словами Варфоломія, Константинопольський патріархат, надаючи автокефалію, прийняв до себе мільйони вірних України як справжня церква-матір, на відміну від їхньої «мачухи». 6 січня відбулася історична подія – предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію у Стамбулі вручили томос.

За час існування ПЦУ до неї, станом на 13 березня, перейшли понад 460 парафій УПЦ МП.

Раніше питання про визнання ПЦУ спричинило конфлікт серед єпископів Болгарської православної церкви.