3 січня до України з полону повернулися 230 українських воїнів

Серед звільнених з російського полону військовослужбовців є один житель Буковини. Про буковинця, який 3 січня повернувся на українську землю повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Серед звільнених з російського полону є 33-річний буковинець Іван Горловський. Він родом із села Замостя Вашківецької громади.

«Щиро радий поверненню воїна додому.Вітаємо вдома — на рідній землі! Ми будемо продовжувати спільно працювати над звільненням українських людей і територій з ворожих рук», – зазначив на сторінці в Facebook начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

️Нагадаю, вчора до України повернулися 230 українців: 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних. Обмін 3 січня став найбільшим за час російсько-української війни. Додамо, що 182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти.