У середу, 11 серпня, Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про телерадіомовлення, відомі під назвою «lex TVN», які, на думку опозиції та медійників, мають на меті «зачистити незалежні польські медіа».

Як повідомляє RMF24, за ухвалення змін проголосували 228 депутатів – представників правлячої партії «Право і Справедливість» (ПіС) та Kukiz'15, проти були 216 депутатів. Троє представників ПіС відмовились голосувати.

Ухвалені Сеймом поправки обмежують діяльність медіа зі значною часткою «неєвропейського капіталу», зокрема, американського походження. Частка іноземного капіталу в структурі того чи іншого медіа не повинна перевищувати 49%. Виняток зробили для телерадіокомпаній, які базуються у Європейському економічному просторі (країни ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн). Остаточно ухвалити зміни до закону має Сенат.

Таким чином, одному із впливових польських телеканалів TVN24, кінцевим власником якого є американська компанія Discovery, можуть не подовжити ліцензію, яка закінчується 26 вересня 2021 року. TVN24 часто виступає з критикою дій «ПіС».

Телеканал «TVN24» вже назвав рішення Сейму безпрецедентною атакою на свободу слова та незалежність ЗМІ.

«Ми будемо рішуче та послідовно захищати TVN24 та інші канали TVN Grupa Discovery. Результат голосування підриває права власності, викликаючи занепокоєння іноземних інвесторів у Польщі. Це, безперечно, також підриває основи польсько-американського союзу, побудованого за останні 30 років. Ми просимо Сенат та президента відхилити закон у його поточному вигляді. Від цього залежить, чи буде Польща і надалі сприйматиметься на міжнародній арені як демократична та безпечна країна для інвесторів», – йдеться в заяві каналу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже висловив стурбованість через ухвалення змін до телерадіомовного закону, які, на його думку, «серйозно послаблять свободу ЗМІ».

We are troubled by legislation passed in Poland severely restricting restitution for Holocaust survivors and owners of property confiscated during the Communist era, and draft legislation that would gravely weaken media freedom. Our shared values are our mutual security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2021

Як пише «Детектор медіа», підготовка до змін у телерадіомовному законі викликала політичну кризу у Польщі. Опозиція та партія «Згода» віцепрем’єра Ярослава Говіна (колишній коаліційний партнер ПіС) критикували запропоновані правки, які, на їхню думку, лише погіршать відносини Польщі та США. Також, на думку критиків «lex TVN», вони направлені на зачистку опозиційних польських медіа. ПіС у свою чергу стверджує, що новий закон повинен захистити польські медіа від впливу російського чи китайського капіталу.

10 серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звільнив з уряду лідера «Згоди» Говіна на тлі суперечок навколо закону про телерадіомовлення. Прем'єр обґрунтував своє рішення недостатньою залученістю Говіна та його однопартійців до «реформування країни».

11 серпня партія «Згода»оголосила про вихід з коаліції, що де-факто означає її розпад. Тепер Моравецькому загрожує вотум недовіри в Сеймі, також можливе проведення позачергових парламентських виборів.

10 серпня, напередодні ухвалення закону, у містах Польщі відбулись масові протести на захист вільних ЗМІ. Протести організували Комітет із захисту демократії та представники журналістської спільноти. На захист вільних ЗМІ підписалися понад 750 журналістів, включно з головними редакторами Gazeta Wyborcza, Newsweek, Polityka, OKO.press, Press та Rzeczpospolita.