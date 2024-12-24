Здавна в Україні була традиція одягати на Різдво лише новий одяг, для чого напередодні свят його шили для кожного члена сім'ї

25 грудня українці відзначають Різдво Христове, коли, за Біблією, Ісус Христос втілився в людському тілі. «Суспільне» розповідає про традиції та прикмети Різдва, які варто дотримуватись.

Що можна робити на Різдво?

Здавна в Україні була традиція одягати на Різдво лише новий одяг, для чого напередодні свят його шили для кожного члена сім'ї.

Хоча на Різдво вже можна їсти м'ясо, рибу і молочні продукти, приготування страв у перший день після посту також не вітається, тому зазвичай їжу готували заздалегідь.

Крім того, на це свято заведено відвідувати родину та близьких, щоб привітати, але не варто затримуватися надовго, максимум на пів години, щоб встигнути до всіх.

У багатьох регіонах України з сутінками починають колядувати. Під час колядок група молодих, неодружених і незаміжніх хлопців і дівчат обходять багато будинків і співають колядки та щедрівки. Раніше це було мало не театральним дійством і ця традиція, подекуди, досі зберігається в українських містах і селах.

Крім того, на Різдво старші покоління можуть розповідати молодшим різні біблійні історії про народження Христа. Також на це свято існує особливе вітання «Христос народився! – Славімо Його!».

Різдвяні прикмети