Щоб пришвидшити рух трамваїв на вул. Свєнціцького у Львові виділять окрему смугу

СуспільствоКатерина Родак, 14 березня15641

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Щоб пришвидшити рух трамваїв на вул. Свєнціцького у Львові виділять окрему смугу
фото ЛКП «Львівелектротранс»
На вул. Свєнціцького встановлять делініатори, щоб відділити смугу руху трамваїв

На вул. Свєнціцького у Львові встановлять делініатори для виокремлення смуги громадського транспорту у напрямку до центру. Таким чином трамваї зможуть рухатись вулицею, не простоюючи у заторах.

Бетонні делініатори, шириною 24 см та висотою 14 см встановлять на вул. Свєнціцького від Академії мистецтв до Стрийського ринку у напрямку центру (орієнтовно 400 м). Цією вулицею рухаються трамваї №4, №5 та №8. У час пік трамваї на цій ділянці вул. Свєнціцького простоюють близько 25 хвилин.

Делініатор встановлять на вул. Свєнціцького від Академії мистецтв до Стрийського ринку

Як зазначив заступник керівника департаменту з питань ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий, після встановлення делініаторів, рух трамваїв прискориться на 40%.

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