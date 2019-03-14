Щоб пришвидшити рух трамваїв на вул. Свєнціцького у Львові виділять окрему смугу

На вул. Свєнціцького встановлять делініатори, щоб відділити смугу руху трамваїв

На вул. Свєнціцького у Львові встановлять делініатори для виокремлення смуги громадського транспорту у напрямку до центру. Таким чином трамваї зможуть рухатись вулицею, не простоюючи у заторах.

Бетонні делініатори, шириною 24 см та висотою 14 см встановлять на вул. Свєнціцького від Академії мистецтв до Стрийського ринку у напрямку центру (орієнтовно 400 м). Цією вулицею рухаються трамваї №4, №5 та №8. У час пік трамваї на цій ділянці вул. Свєнціцького простоюють близько 25 хвилин.

Делініатор встановлять на вул. Свєнціцького від Академії мистецтв до Стрийського ринку

Як зазначив заступник керівника департаменту з питань ЖКГ Львівської міськради Андрій Білий, після встановлення делініаторів, рух трамваїв прискориться на 40%.