Керівників медзакладів викрили на неодноразовому отриманні хабарів

На Волині правоохоронці викрили керівників шістьох медзакладів, які за відкати укладали договори на поставки товарів. Точну суму збитків встановлює слідство, але попередньо відомо, що лише за декількома угодами вона складає 230 тис. грн.

Як повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань, розмір винагороди варіювався від 10 до 20% від загальної суми договору.

«️Учора, 21 листопада, поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора повідомляє, що лише за кількома договорами загальна сума відкатів склала майже 230 тис. грн. У ході слідства правоохоронці задокументували численні факти отримання хабарів посадовими особами лікарень, однак, загальну суму поки не уточнюють.

Затриманим інкримінують порушення ст. 368 ККУ (вимагання та отримання неправомірної вигоди), однак, про яку саме частину статті йдеться, наразі не уточнюють. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання усім учасникам корупційних схем запобіжних заходів.