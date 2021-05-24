Кінця добігає розгляд справи у суді щодо шістьох львівських поліцейських, яких підозрюють у вбивстві з необережності 22-річного хлопця під час рейду у гральному закладі. На наступному судовому засіданні, що відбудеться 2 червня, їм найімовірніше оголосять вирок. Про це ZAXID.NET розповіли батьки поліцейських. Вони зібрались сьогодні під будівлею Галицького суду, щоб підтримати підсудних.

«Вважаємо, що наших дітей звинуватили несправедливо й незаконно. Вони виконували свою роботу чесно, не зробили чогось, що б спричинило смерть людини», – розповідає матір Дмитра Леськіва Надія.

На акцію прийшли і колеги ТОРівців. «Ми працюємо з ними, вони завжди добре виконували свою роботу. Жодних зауважень до них щодо служби не може бути», – каже напарник Мирослав.

Нагадаємо, випадок трапився два роки тому на вулиці Куліша. Під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував піти. Відтак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак той ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагались витягнути предмет, почали надавали юнакові домедичну допомогу, але не врятували. Медики швидкої, яку викликали інспектори, констатували смерть.

Судовий процес над ТОРівцями триває вже понад два роки. Сьогодні завершились судові дебати. А через півтора тижня поліцейські мали б почути свій вирок. Згідно зі статтею, за якою звинувачують підсудних, їм загрожує до 10 років тюрми.

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