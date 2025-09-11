У четвер, 11 вересня, у Львові та Львівській області синоптики прогнозують дощі, грози та шквальний вітер. Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Польщею.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, 11 вересня буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 14°С, вдень 20 – 22°С тепла.

На Львівщині 11 вересня теж буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 18 – 23°С тепла.