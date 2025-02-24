Зеленський очікує, що цей рік має стати роком початку реального надійного миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. Сигналом про мир від російських загарбників може слугувати звільнення всіх полонених українців. Про це глава держави сказав на пленарному засіданні «Підтримуй Україну» за участі іноземних лідерів в понеділок, 24 лютого.

«І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну “всіх на всіх”. І це справедливий варіант», – сказав Зеленський.

За його словами, цей рік має стати роком початку реального надійного миру, який може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. За столом перемовин щодо завершення російсько-української війни повинні обов’язково бути Україна та Європа.

«Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею», – підкреслив президент.

Він також заявив, що Україна заслуговує не тільки стати членом ЄС, а й отримати гарантії безпеки, які надає НАТО. У разі відмови Альянсу Україна та країни-партнери, представники Євросоюзу повинні забезпечити інші гарантії миру.

«Якщо членство в НАТО для України, для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні. Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, оборонне виробництво, що означатимуть гарантований мир», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висунув ідею створення спільних Збройних сил Європи за участі української армії. Президент також нагадав, що у «Плані перемоги» пропонувалось замінити частину американського контингенту в Європі українськими силами, якщо Україна буде в НАТО.