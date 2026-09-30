У Тернополі та області синоптики прогнозують заморозки. Температура на поверхні ґрунту знизиться до 0 – 3° вночі протягом 1, 2, 3 та 4 жовтня. Через це в області оголосили жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології у середу, 30 вересня.

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Зокрема, у четвер, 1 жовтня, в області очікують малохмарну погоду. Без опадів. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі 2–7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°. Температура повітря вдень 17–22° тепла. Температура по місту вночі 4–6° тепла, на поверхні ґрунту заморозок 0–2°, температура повітря вдень 19–21° тепла.

У п’ятницю, 2 жовтня, погода буде малохмарною. Без опадів. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі 2–7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, температура повітря вдень 16–21° тепла.

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У суботу, 3 жовтня, – малохмарно. Без опадів. Вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі 1–6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, температура повітря вдень 17–22° тепла.

Через заморозки на поверхні ґрунту з 1 по 4 жовтня на Тернопільщині оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.