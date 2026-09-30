Синоптики оголосили перший рівень небезпечності

Уночі та вранці 1–3 жовтня на поверхні ґрунту в Рівному та області очікують заморозки від 0 до -3 °C. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили І, жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

У четвер, 1 жовтня, на Рівненщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме від +1°C до +6°C, а вдень – від +15°C до +20 °C. У Рівному вночі очікується від +2°C до +4 °C, вдень температура підніметься до +19 °C.

У п’ятницю, 2 жовтня, збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура коливатиметься від +2°C до +7°C, вдень очікується до +21 °C.

Субота, 3 жовтня, має бути без опадів. Вночі середня температура повітря становитиме +5°C, вдень очікується до +17°C.

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