Синоптики повідомили, де завтра може випасти сніг

Цієї ночі сніг може випасти у Львові та Одесі

Відповідно до прогнозів, 9 січня у Карпатах, деяких містах України та на Прикарпатті випаде сніг. Про це повідомляє «Укргідрометцентр» на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, в Карпатах вночі 9 січня падатиме невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі від 3° до 8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Також цієї ночі сніг може випасти у Львові та Одесі, хоча вдень опадів не буде. У Львові температура вночі коливатиметься в межах 4° - 6° морозу, а вдень від 0° до 2° тепла.

В Одесі вночі очікується до 3° морозу, а вдень повітря прогріється до 2° - 4° градусів тепла.