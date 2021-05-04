На кінець тижня у Львові прогнозують 23 градуси тепла

До кінця тижня у Львові зберігатиметься тепла погода, однак по ночах та ранках можливі короткочасні грози. За інформацією Львівського гідрометцентру, у наступні два дні у місті ще зберігатиметься сильний вітер.

Так, у середу, 5 травня, погоду у Львові визначатиме теплий циклон над Данією. У Львові спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, однак ввечері місцями будуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, хоча вдень подекуди будуть пориви зі швидкістю 15-20 м/с. Вночі очікується 2-7° тепла, а вдень – 16-21°.

У четвер, 6 травня, у місті буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні грози, зате вдень буде без опадів. Вітер західний зі швидкістю 9-14 м/с, вночі ж можливі пориви від 15 до 20 м/с. Температура вночі складатиме 1-6° тепла, а вдень – 11-16°.

У п'ятницю, 7 травня, також буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, однак вранці та вдень будуть короткочасні грозові дощі. Вітер південний із переходом на західний зі швидкістю 9-14 м/с. Вночі температура складатиме 2-7° тепла, а вдень – 13-18°.

У суботу, 8 травня, у Львові зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Впродовж дня місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень очікується 10-15° тепла.

Неділя, 9 травня, буде найтеплішим днем цього тижня. Цього дня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі буде 1-6° тепла, а вдень – аж 18-23° тепла.