У найближчі дні у Львові та області прогнозують дощ з мокрим снігом

У найближчі дні, 17-21 листопада, синоптики прогнозують на Львівщині похолодання. У Львові та області буде хмарно, пройдуть дощі з мокрим снігом.

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 17 листопада, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балканами. У Львові та області очікується дощ з мокрим снігом, вранці та вдень подекуди значні опади. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

У суботу, 18 листопада, нічна температура повітря становитиме 0-2 градуси, очікується значний сніг. Денна температура сягне 2-4° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

У неділю, 19 листопада, вночі прогнозують температуру від 0 до 2° тепла, невеликий сніг. Така ж температура збережеться і вдень. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У понеділок, 20 листопада, нічна температура сягне 1-3° тепла, мокрий сніг. Вдень дощитиме та падатиме мокрий сніг, температура становитиме 4-6° С.

У вівторок, 21 листопада, на Львівщині збережеться волога погода з дощем та мокрим снігом. Нічна температура 1-3°, а денна 4-6° тепла.