Сирський заявив, що Росія не відмовилась від своїх планів повність окупувати Донбас

У першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більше ніж удвічі. Про це в п’ятницю, 10 липня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За його словами, «ворог намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім».



Також головком зазначив, що українські захисники продовжують оборонну операцію разом зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках – ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу.

«Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі», – пояснив Олександр Сирський.



Щомісяця російська армія в середньому втрачає близько 32 тис. військовослужбовців вбитими і пораненими.



«Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись», – ідеться в повідомленні.



Водночас Сирський додав, що до перелому у війні ще далеко. Росія не відмовилась від своїх планів повність окупувати Луганську та Донецьку області, розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Ворог також нарощує інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти цивільних українців. У відповідь ЗСУ посилюють свої спроможності дронових атак по об’єктах в Росії.



«За шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Російської Федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів. Ефективно діє й кампанія Middle Strike. За цей період уражено 7028 об’єктів противника. Артилерія виконала понад 456 тис. вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1100, підрозділи підтримки – близько 1400», – повідомив Сирський.

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Під час наради посадовці порушили нагальні проблемні питання, зокрема щодо оперативної побудови бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військових на передових позиціях. Сирський наголосив, що командири зобов’язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів.

Також головнокомандувач заслухав доповіді щодо результатів роботи Військово-морських сил, логістичного забезпечення, системи підтримки, підготовки та відновлення підрозділів, а також стану правопорядку у військах. Зокрема, зауважив він, за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12%.