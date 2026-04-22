Третьокласник заявив, що мати неодноразово його била

У Луцьку в матері вилучили 9-річного сина через підозру в домашньому насильстві. Це сталося після того, як поліцейський служби освітньої безпеки помітив у ліцеїста гематоми на обличчі та слід на шиї. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомив «Суспільному» начальник служби у справах дітей міської ради Федір Шульган.

За його словами, третьокласника тимчасово влаштували до притулку. Раніше сім’я хлопчика не перебувала на обліку. Про ситуацію повідомили у школі після того, як офіцер служби освітньої безпеки виявив у дитини тілесні ушкодження.

«Наш спеціаліст виїжджав на місце. Дійсно виявили на тілі дитини синці», – зазначив Федір Шульган.

Хлопчик розповів спеціалістам, що мати неодноразово застосовувала до нього фізичну силу, і висловив бажання тимчасово не повертатися додому.

Як повідомив керівник служби, у сім’ї є й інші діти, зокрема рідний брат. Також відомо, що жінка перебуває у новому шлюбі, в якому народилася ще одна дитина. Інформації про біологічного батька хлопчика наразі немає.

«Сьогодні нам дзвонили з притулку і питали, чи можемо ми дозволити мамі поговорити з дитиною. Ми порадили спершу запитати самого хлопчика, чи хоче він цього. Попередили, що у разі емоційного тиску розмову слід припинити. Дитина дуже ображена на матір і, ймовірно, такі випадки траплялися неодноразово», – додав Федір Шульган.

У поліції зазначили, що інцидент стався 20 квітня в одному з ліцеїв Луцька. Інспектор служби освітньої безпеки під час чергування помітив у школяра ознаки насильства. Хлопчик розповів педагогам, що під час конфлікту мати його побила.

На місці працювали патрульні, ювенальна превенція та служба у справах дітей. Під час перевірки інформація підтвердилася. Правоохоронці також провели оцінку ризиків вчинення домашнього насильства, матеріали передали до суду.

За словами речниці патрульної поліції Волині Анастасії Кідрук, на матір склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства повторно протягом року). У разі доведення вини їй загрожують громадські роботи до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

Із сім’єю працюватимуть соціальні служби та надалі стежитимуть за ситуацією.

Додамо, що днями правоохоронці викрили мешканку Волині, яка намагалася продати шестирічного сина за 25 тис. доларів. Наразі жінка перебуває під вартою, а дитина – під наглядом органів опіки.