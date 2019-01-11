Спецпрокурор США перевірить список українців, які були на інавгурації Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде справу про можливе російське втручання у вибори в США, перевірить список українських політиків і бізнесменів, які були на інавгурації президента Дональда Трампа.

Про це 11 січня повідомляє The New York Times. За інформацією видання, помічники Мюллера вже опитали кількох організаторів, намагаючись з'ясувати, яким чином громадяни України отримали запрошення на інавгурацію. Американців також цікавить, з ким зустрічалися українці і що вони обговорювали.

Джерела видання відзначають, що на інавгурації Трампа були присутні десятки політиків і бізнесменів з України. Серед імен присутні народні депутати Сергій Ківалов, Віталій Хомутиннік та Борислав Береза, а також екс-нардеп Андрія Артеменко та бізнесмен Павло Фукс.

Нагадаємо, що 17 грудня, одна з найвпливовіших американських газет The Washington Post опублікувала нові докази втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році