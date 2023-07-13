Чоловік наразі переховується в Росії

Співробітника ФСБ засудили до 15 років позбавлення волі. Працівник спецслужб створив агентурну мережу в Україні з декількох агентів, яких активізовував для шпигунства за залізничними вузлами, логістичними складами та важливою інфраструктурою.

Працівники СБУ зібрали усю необхідну доказову базу для оголошення вироку зловмиснику, який шкодив своїми діями державі. Правоохоронці з'ясували, що кадровим співробітником управління ФСБ є уродженець Красноярського краю Олександр Юрійович Іванченко. У 2017 році працівник ФСБ завербував киянина, дав йому кілька завдань, що б перевірити, а після того сказав, чекати слушного моменту.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр Іванченко дав вказівку жителю Києва прибути до Чернівецької області. Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт. Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини. Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року.

«Слідство встановило, що співробітник ФСБ готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто. Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов"», – повідомили в Службі безпеки України.

Працівники СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (Шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі. Оскільки, наразі фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.