Справу Львівського бронетанкового заводу передадуть до суду

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 17:41 2050

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Справу Львівського бронетанкового заводу скерують до суду. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник , перебуваючи у Львові. Йдеться про розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

У справі фігурують директор заводу Роман Тимків, його заступник та ще троє посадовців Центрального бронетанкового управління. Нещодавно Міноборони також виграло позов проти бронетанкового заводу. Тож кошти за придбані в підприємства вживані двигуни вдалося повернути до держбюджету. Свій внесок у розслідування цієї справи зробили й місцеві детективи НАБУ. Поки що Львівське управління в центральному офісі вважають найсильнішим серед інших регіонів.

«Дуже активно допомагає Львівське територіальне управління. Тому детективи, які працюють у Львові, мають два основні завдання. Перше: формування оперативних позицій антикорупційного бюро в Україні, друге – допомога детективам центрального апарату в розслідуванні справ, що стосуються цього регіону», – зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, у липні 2017 року працівники НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка. Керівництво ЛБЗ звинуватили у закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. Суд відсторонив Романа Тимківа від посади та обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У березні 2018 р. НАБУ завершило розслідування у справі Львівського бронетанкового заводу.

До слова, це вже не перше затримання керівників Львівського бронетанкового заводу. У 2015 році затримали попереднього директора підприємства Олександра Остапця за підозрою у розкраданні державних коштів. Остапець не визнав своєї вини. Проте суд визнав його винним та засудив до п'яти років умовно, призначивши додатково 11,9 тис. грн штрафу.

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