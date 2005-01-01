США готують санкції проти учасників будівництва «Північного потоку-2», – ЗМІ

Компанії, які працюють над проектом, повинні враховувати ризики

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до введення санкцій проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2). Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Foreign Policy, інформує «Радіо Свобода».

Як стверджують автори статті, американські чиновники розглядають й інші шляхи блокування проекту «Північний потік-2», але більшість основних фігур у Білому домі схильні до санкційного сценарію.

Санкції можуть ще більше посилити напруженість у відносинах між США та Німеччиною, де офіційні особи сильно незадоволені діями Трампа щодо торгівлі, рішенням відмовитися від ядерної угоди з Іраном тощо.

«Вони ні перед чим не зупиняться, щоб заблокувати «Північний потік», – сказав один зі співрозмовників, маючи на увазі чиновників Білого дому.

Зазначимо, що в Адміністрації США виступали проти газопроводу з моменту, коли про нього вперше оголосили у 2015 році. Конгрес минулого літа ухвалив законопроект, що передбачає санкції за участь у проекті, йдеться в статті.

Багато країн Центральної та Східної Європи також виступають проти проекту, який, на їх думку, збільшить залежність Європи від російського газу.

Державний департамент США наразі не коментує це питання, але зазначає, що компанії, які працюють над проектом, повинні враховувати ризики.

«Ми чітко дали зрозуміти, що компанії, які працюють в російському секторі енергетичних експортних трубопроводів, беруть участь у бізнес-сфері, яка несе ризик санкцій», – сказала прес-секретар Держдепартаменту.

Зазначимо, до кінця 2019 газотранспортний коридор «Північний потік-2» повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід «Північний потік-2» планують прокласти по дну Балтики і прокачувати ним природний газ з Росії в Західну Європу в обхід України та Польщі. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

Противники проекту - зокрема Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що «Північний потік-2» збільшить залежність ЄС від «Газпрому», який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.