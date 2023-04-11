США можуть найближчим часом анонсувати санкції проти «впливових громадян Угорщини» на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана. Про це пише «Європейська правда».

За словами джерел журналістів, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта. Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані президентом Росії Владіміром Путіним. А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

Угорський прем’єр своєю чергою у зверненні до нації в лютому називав Прессмана тим, хто тисне на його уряд [нра слів, пов'язана із прізвищем «Pressman»], і жартував, чи не будуть наступного посла в Будапешті звати Пуччіні [натяк на путч].

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.