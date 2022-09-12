США запровадять санкції проти Китаю в галузі технологій, – Reuters
Серед іншого США хочуть розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує наступного місяця запровадити технологічні санкції проти Китаю. Про це повідомляє агенція Reuters.
Йдеться про те, щоб розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем
За словами осіб, знайомих із ситуацією, Міністерство торгівлі США має намір запровадити нові обмеження, про які вже повідомило листами трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.
Листи, наявність яких підтвердили компанії, забороняють їм експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи без ліцензії Міністерства торгівлі.
Також кільком американським компаніям вказали припинити поставки в Китай мікросхем для штучного інтелекту.
Деякі з джерел сказали, що заборони, ймовірно, включатимуть додаткові санкції проти Китаю. Обмеження також можуть бути змінені, а їх перелік – опублікований пізніше, ніж очікується.
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