Адміністрація президента США Джо Байдена планує наступного місяця запровадити технологічні санкції проти Китаю. Про це повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про те, щоб розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем

За словами осіб, знайомих із ситуацією, Міністерство торгівлі США має намір запровадити нові обмеження, про які вже повідомило листами трьом американським компаніям – KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc.

Листи, наявність яких підтвердили компанії, забороняють їм експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи без ліцензії Міністерства торгівлі.

Також кільком американським компаніям вказали припинити поставки в Китай мікросхем для штучного інтелекту.

Деякі з джерел сказали, що заборони, ймовірно, включатимуть додаткові санкції проти Китаю. Обмеження також можуть бути змінені, а їх перелік – опублікований пізніше, ніж очікується.