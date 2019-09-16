США заявили про готовність допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу з Донбасу

Учасники «Нормандської четвірки» і США готові допомогти Росії знайти «легкий шлях», щоб піти з окупованих українських територій. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1.

«Гадаю, є причини чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше. Тож, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це», – сказав Волкер.

Дипломат також вказав на готовність всіх учасників переговорного процесу допомогти Росії вийти з конфлікту у «легкий спосіб».

«І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це», – зазначив Волкер.