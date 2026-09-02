Василь Скиданчук став депутатом нинішнього скликання Івано-Франківської міськради 15 травня

Правоохоронці оголосили підозру в хабарництві депутату Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» Василю Скиданчуку. Міський обранець на посаді в.о. начальника держустанови ФДМУ вимагав щомісячні відкати від орендаря складських приміщень.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 2 вересня, йдеться про об’єкт по вулиці В’ячеслава Чорновола, який перебуває в управлінні Фонду державного майна та розпорядженні державної установи, яку очолює депутат.

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«У липні підприємець звернувся до посадовця щодо оренди. Депутат погодився укласти договір, але висунув умову: окрім офіційних платежів, бізнесмен мав щомісяця платити йому особисто ще 10 тис. грн “зверху”. Гроші вимагав сплатити одразу за пів року наперед», – розповіли правоохоронці.

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Орендар передав Василю Скиданчуку 60 тис. грн в приміщенні держустанови. Одразу після цього депутата затримали.

Під час обшуку в кабінеті посадовця вилучили гроші, мобільний телефон і документи

Василю Скиданчуку інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Що відомо про депутата?

Василь Скиданчук став депутатом нинішнього скликання Івано-Франківської міськради 15 травня 2026 року, замінивши однопартійку з ВО «Свобода» Лесю Муравйову, яка достроково склала повноваження. Це вже другий термін Скиданчука в міськраді – він був депутатом також у 2015–2020 роках.

За час кар’єри Василь Скиданчук працював головним інженером ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», керівником КП «Дім» та інженером КП «Єдиний розрахунковий центр».

У 2016 році Скиданчука разом з однопартійцем Віктором Синишином визнали винними в порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів через те, що засновані ними фірми отримували підряди від КП «ЄРЦ».

За інформацією НАЗК, у 2024 році Василь Скиданчук працював заступником директора Галицького національного природного парку, а через рік очолив Державну установу «411 Управління начальника робіт» Фонду держмайна.

У 2025 році посадовець став власником Subaru Forester вартістю 200 тис. грн. Також йому належать половина земельної ділянки з дачею в Івано-Франківську. Окрім того, дружина депутата Наталія Скиданчук є власницею чотирьох квартир, двох земельних ділянок та BMW I3.