Василь Скиданчук вже притягався до відповідальності через корупцію

В Івано-Франківську на хабарі викрили 41-річного депутата Івано-Франківської міськради від ВО «Свобода» Василя Скиданчука. Його затримали правоохоронці, повідомляє місцеве видання «Курс» з посиланням на два джерела.

Користувач мережі тредс frankivskapravda пише, що йдеться про хабар у 40 тис. грн за сприяння в оренді складських приміщень. Наразі ця інформація офіційно не підтверджена.

Видання «Фіртка» повідомляє, що місцевий осередок ВО «Свобода» розпочав процедуру відкликання Василя Скиданчука з посади депутата Івано-Франківської міської ради.

Василь Скиданчук став депутатом міськради 15 травня 2026 року, замінивши депутатку Лесю Муравйову, яка достроково склала повноваження наприкінці березня.

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У 2015–2020 роках Василь Скиданчук вже був депутатом Івано-Франківської міськради від ВО «Свобода». Також він працював головним інженером ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», інженером КП «ЄРЦ», керівником КП «Дім» та в інших комунальних підприємствах міста. Окрім того, був заступником директора Галицького національного природного парку.

Під час роботи в КП «ЄРЦ» Василь Скиданчук також вчинив корупційне правопорушення, в якому його визнали винним у 2016 році.