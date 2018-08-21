Стрийське кафе, у якому отруїлись семеро людей, оштрафували на ₴22 тис.

Шість порад від лікаря, які допоможуть уникнути харчових отруєнь улітку.

Постраждалі їли в кафе-барі «Степ-Леон» у Стрию

Стрийське кафе-бар «Степ-Леон», де на початку серпня отруїлись семеро відвідувачів, оштрафували на 22,3 тис. грн. Як інформує Держпродспоживслужба Львівщини, кафе також тимчасово закрили.

Під час перевірки закладу, що розташований на вул. Львівській, 115 у Стрию, були виявлені порушення санітарно-гігієнічних вимог (порушення технологічного процесу приготування страв, не дотримується товарне сусідство при зберіганні продуктів, не достатньо інвентаря та ін.)

Ймовірною причиною виникнення харчового отруєння є, зокрема, забруднені харчові продукти. За результатом перевірки, прийнято рішення «Про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів у кафе-барі «Степ-Леон», винесена постанова про притягнення заклад до адмінвідповідальності на суму 22,3 тис. грн.