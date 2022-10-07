Під час затримання наркоторговець мав при собі 55 згортків з PVP (синтетичний наркотик)

У Стрию 39-річного місцевого мешканця підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Напередодні, 6 жовтня, поліція затримала чоловіка у парку, при ньому було 55 згортків з наркотиками. Крім того, ще до затримання злочинець встиг закопати під деревами ще 23 закладки повідомила прес-служба поліції.

39-річного мешканця Стрия підозрюють у розповсюдженні наркотиків у місті. Злочинця викрив місцевий дільничий. Як повідомили у поліції, злочинець робив закладки з психотропами та іншими наркотиками у різних парках міста. Саме там поліція і затримала наркоторговця.

«З собою він мав 55 згортків із кристалічною речовиною, схожою на психотропну речовину PVP, фотографії місцевості з геолокацією та лопатку, яку використовував для здійснення «закладок», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на території парку поліцейські знайшли ще 23 закладки, які затриманий зробив раніше. Усі вилучені згортки були скеровані на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.