На Донеччині працівники суду організували схему ухилення від мобілізації

У суді на Донеччині діяла схема ухилення від мобілізації. Посадовці за хабарі допомагали чоловікам призовного віку уникати служби та виїхати за кордон. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Наприкінці 2024 року ДБР повідомило про підозру одному з учасників схеми – помічнику судді. Наразі правоохоронці встановили ще трьох учасників оборудки. Слідчі викрили виконуючого обов’язків голови суду, його помічника, заступника керівника апарату та секретаря суду. Офіс генпрокурора уточнює, що йдеться про Марʼїнський районний суд. Встановлено, що за хабарі у суді ухвалювали фіктивні рішення про розлучення та позбавлення батьківських прав матері.

«Це створювало підстави визнати чоловіка єдиним опікуном дитини до 18 років і таким чином звільнити його від мобілізації та надати право на виїзд за межі України», – йдеться у повідомленні.

При цьому фіктивні рішення ухвалювали без позовів, сплати судового збору та участі обов’язкових органів, зокрема служби у справах дітей. За даними слідчих, заступниця керівника апарату суду реєструвала фейкові справи та засвідчувала підроблені рішення гербовою печаткою. Водночас виконувач обов’язків голови суду ухвалював фіктивні рішення. Секретарка судових засідань своєю чергою готувала фіктивні документи та судові повістки, які передавали так званим клієнтам.

«З початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду», – повідомили у ДБР.

Всім фігурантам оголосили підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон, втручанні в роботу судової системи, підробленні судових рішень, перешкоджанні діяльності ЗСУ. Підозрюваним загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Крім того, ДБР викрило іншу суддю суду, яка заперечувала збройну агресію Росію та схвалювала дії окупантів. Їй оголосили підозру у поширенні матеріалів, що виправдовують агресію Росії. Жінці загрожує 9 років ув’язнення.