Яворівський районний суд Львівської області визнав командира навчальної роти винним у недбалому ставленні до служби через самовільне залишення частини (СЗЧ) п’ятьма військовими. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, із 20 по 26 жовтня п’ятеро військових вчинили СЗЧ, покинувши розташування військової частини. Через це на командира зведеної навчальної роти склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Молодший лейтенант не здійснював заходи щодо належного обліку особового складу, проведення з особовим складом індивідуальної виховної роботи, планування бойової підготовки та здійснення контролю за її виконанням, не забезпечив встановлення в підрозділі такого внутрішнього порядку, який гарантував би неухильне виконання Законів України та положень Статутів ЗС України», – вказано у постанові суду.

Під час засідання суду командир зведеної навчальної роти Володимир Д. визнав свою провину. Цю справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та аргументи, призначивши військовослужбовцю покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.