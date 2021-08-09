На Прикарпатті суд розглянув справу про зіткнення двох велосипедистів. ДТП сталася ще наприкінці квітня 2021-го неподалік Надвірної. Втім, під час розгляду справи у суді з'ясувалося, що справжнім винуватцем аварії є не велосипедист, на якого склали протокол, а водій маршрутки, який втік після інциденту.

ДТП із велосипедистами сталася 30 квітня 2021 року у селі Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області. «Зі змісту протоколу про адмінправопорушення вбачається, що 30 квітня 2021 року обвинувачений, керуючи велосипедом марки Winner, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції руху, та скоїв зіткнення з велосипедом Scott, чим порушив п.п. 12.1, 13.1 ПДР», – йдеться у постанові Надвірнянського райсуду.

Втім, під час судового засідання звинувачений у ДТП велосипедист пояснив, що у зіткненні насправді винен водій маршрутки. За словами велосипедиста, аварія сталася, коли він разом із товаришем почав обгін маршрутки, з якої на зупинці виходили пасажири. Коли велосипедисти наблизилися до маршрутки на 10 м, водій раптово від'їхав від зупинки і почав рух у тому ж напрямку, що й велосипедисти. Щоб уникнути зіткнення, перший велосипедист змушений був загальмувати і різко повернути гальмо вбік, внаслідок чого і зіткнувся із товаришем. Внаслідок ДТП велосипедисти попадали на дорогу, в одного із них діагностували перелом руки та струс головного мозку.

Суддя Надвірнянського райсуду Олександра Міськевич зазначила, що протокол на велосипедиста був складений поліцією із порушеннями, оскільки у ньому не вказано, що саме виявилось пошкодженим у цій ДТП. Не доводила вини й долучена до матеріалів справи схема місця аварії, оскільки там не було зазначено місця зіткнення чи інформації про пошкодження учасників ДТП.

Самі ж представники поліції не з'явилися на судове засідання, відтак суддя Олександра Міськевич закрила цю справу через недоведеність вини велосипедиста.