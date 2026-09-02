Посадовцю загрожує 10 років ув'язнення

У середу, 2 вересня, Івано-Франківський міський суд арештував Василя Скиданчука, якого підозрюють в отриманні 60 тис. грн хабаря. Про обрання запобіжного заходу депутату Івано-Франківської міської ради повідомили в обласній прокуратурі.

Василю Скиданчуку призначили два місяці тримання під вартою з можливістю внести 266 тис. грн застави.

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Нагадаємо, депутата від ВО «Свобода», який паралельно очолює Державну установу «411 Управління начальника робіт» Фонду держмайна, підозрюють у вимаганні щомісячних відкатів від орендаря складських приміщень.

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Василя Скиданчука затримали в офісі державної компанії одразу після отримання 60 тис. грн хабаря. За повідомленням «Галки», під час судового засідання депутат заперечив вимагання грошей і заявив, що буде співпрацювати зі слідством

«Насправді я не вимагав ні від кого ніяких грошей. Де я, а де вимагання? Ніколи в мене такого не було. Думаю, що якраз завдяки тому, що я депутат Івано-Франківської міської ради, така увага привернута. І тих людей, які до мене підходили і провокували мене на цю річ, яка вчинилася», – сказав Скиданчук.

Посадовцю інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.