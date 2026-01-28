Арсеній Богар вказав у декларації, що не має нерухомості та їздить на ВАЗ 2008 року випуску

Суд обрав запобіжний захід депутату Берегівської районної ради Арсенію Богару, якого звинувачують у брехні в декларації на 8,3 млн грн. Він зможе вийти з-під варти, якщо внесе 266 тис. грн застави.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 28 січня, депутата взяли під варту в залі суду.

«Водночас прокураратура оскаржуватиме альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тис. грн, визначений слідчим суддею. На думку обвинувачення розмір застави не відповідає майновому стану підозрюваного та не зможе забезпечити наявні ризики, зокрема йдеться про можливість переховування ним від органів досудового розслідування, здійснення впливу на свідків чи перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у декларації за 2022 рік Арсеній Богар не вказав Ford Mustang, яким користувався разом з дружиною, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class. Це авто депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. грн.

За інформацією слідства, вже за кілька днів депутат продав Mercedes, а гроші використав на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід від продажу машини не були внесені у декларацію.

За брехню в декларації, а також відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України), депутату загрожує до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Арсенія Богара

Арсенію Богару – 41 рік, він одружений та виховує 11 дітей. Депутат є уродженцем закарпатського села Підвиноградів, в якому компактно проживає ромська спільнота. Село славиться розкішними маєтками заможних ромів, серед яких і будинок Богара, в який у 2021 році навідувався нардеп Микола Тищенко.

Разом з рідним братом Давидом Арсеній Богар володіє компанією «Севлюш Універ». За інформацією Youcontrol, створена у 2019 році фірма зі статутним капіталом в 318 тис. грн, займається орендою нерухомості та торгівлею автозапчастинами. Також брати Арсеній та Давид Богари керують «Фондом ромів Виноградівщини».

Із 2016 року Арсеній Богар працював радником голови Виноградівської РДА з питань ромської інтеграції. На місцевих виборах 2020 року Арсенія Богара обрали депутатом Берегівської районної ради від партії «Слуга народу».

У декларації за 2024 рік Арсеній Богар вказав, що не має нерухомості і їздить на ВАЗ 2008 року випуску. Депутат задекларував 180 тис. доларів, 45 тис. євро та 1,3 млн грн готівкою. У власності його дружини 4 земельні ділянки, будинок і квартира. Також Оксана Богар вказала, що має золоті прикраси на 4,5 млн грн.