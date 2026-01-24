Депутат не задекларував два автомобілі і прибутки від продажу одного з них

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради за брехню в декларації на 8,3 млн грн.

Як повідомила у суботу, 24 січня, прокуратура Закарпатської області, депутат райради у декларації за 2022 рік не вказав автомобіль Ford Mustang, яким користувався разом з дружиною, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class. Це авто депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. грн.

За інформацією слідства, вже за кілька днів депутат продав Mercedes, а гроші використав на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід від продажу машини не були внесені у декларацію.

Дії депутата кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Прокуратура також оприлюднила фото вручення підозри депутату у його розкішному будинку. На фото видно велику кількість позолоти, декоративні елементи, що імітують бароковий стиль, масивні меблі й балюстраду.

Фото прокуратури

Прокуратура не розголошує прізвища підозрюваного, однак за інформацією депутата Закарпатської облради Віталія Глаголи, йдеться про 41-річного Арсенія Богара, депутата Берегівської райради від партії «Слуга народу». Як повідомив Глагола, автомобілі Арсенія Богара – Ford Mustang 2017 року випуску, а Mercedes-Benz S-Class 2020 року.

Передвиборча листівка Арсенія Богара. Фото фейсбук-сторінки "Слуга Народу - Виноградів"

Разом зі своїм рідним братом Арсеній Богар є керівником і співвласником ТОВ «Севлюш Універ», основною діяльністю якого є виробництво металевих виробів. Також брати Арсеній та Давид Богари керують благодійним фондом «Фонд ромів Виноградівщини». До слова, у липні 2021 року Давид Богар у своєму розкішному будинку в селі Підвиноградів Виноградівського району приймав скандального народного депутата Миколу Тищенка.

На місцевих виборах 2020 року Арсеній Богар йшов як громадський діяч і правозахисник ромів. У передвиборчій агітці кандидата у депутати розповідалось, що Арсеній Богар народився в селі Підвиноградів, у великій ромській родині. У 2012 році разом з однодумцями розпочав правозахисну і благодійну діяльність створивши громадську організацію «Романо Бахтало Дром» («Ромська щаслива дорога»). З 2016 року працював радником голови Виноградівської райдержадміністрації з питань ромської інтеграції.