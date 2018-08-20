Суд оштрафував на ₴17 тис. інспекторку митного поста «Мостиська» за хабар

Судовий розгляд тривав три роки

СуспільствоОрися Шиян, 20 серпня5611

До теми

Суд оштрафував на ₴17 тис. інспекторку митного поста «Мостиська» за хабар
фото УЗЕ

Сихівський районний суд м.Львова засудив колишню державну інспекторку відділу митного оформлення №6 митного поста «Мостиська», яка у 2015 році отримала хабар 3 тис. грн за безперешкодне переміщення товарів через кордон в Україну. Суд призначив їй штраф 17 тис. грн.

«Правоохоронці встановили та задокументували факт отримання службовцем винагороди в сумі 3000 гривень за безперешкодне переміщення на митну території України запчастин до автомобілів та побутової техніки», ‒ розповіли у прес-службі поліції з посиланням на управління захисту економіки Львівщини.

У судовому вироку зазначено, що факт отримання хабара відбувся ще 14 липня 2015 року. Завдяки цьому неправомірному збагаченню інспекторка дозволила перевезти через кордон 60 вихлопних труб та 5 пилососів.

На суді інспекторка у скоєному зізналася та запевнила, що така ситуація була лише раз. Після вчинення злочину вона звільнилась із служби, а зараз є пенсіонеркою.

Суд визнав посадовицю винною за ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Її оштрафували на 17 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій терміном на 3 роки.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Колишнього інспектора митного поста «Мостиська» суд оштрафував за хабар на ₴25,5 тис. ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук