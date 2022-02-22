Рожищенський райсуд призначив штраф водієві Renault Duster, який в'їхав у газову трубу. Аварія сталась 22 січня в селі Сокіл, тоді чоловік, аби уникнути зіткнення з велосипедистом, з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з газовою роздаткою. Через ушкодження мешканцям села відключили газопостачання. В суді чоловік визнав себе винним, йому призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Рожищенського райсуду від 18 лютого, інцидент стався 22 січня близько 16:40 в селі Сокіл Луцького району. На вулиці Незалежності водій Renаult Duster на швидкості з'їхав з дороги та в'їхав у газову роздатку. Внаслідок аварії газова труба зазнала ушкоджень. Як повідомляв Район.Рожище, через цю ДТП мешканцям села Сокіл тимчасово відключили газопостачання.

Допитаний у суді водій визнав свою провину. За його словами, аварія сталась тому, що раптово перед автомобілем на дорогу виїхав велосипедист. На вигляд хлопцю було десять років. Відтак, щоб уникнути зіткнення, водій з'їхав на узбіччя і почав гальмувати, втім, зіткнення з газовою роздаткою уникнути не вдалося.

Суддя Інна Гармай дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується адмінпротоколом, схемою місця ДТП. Відтак його визнали винним у порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження доріг чи іншого майна) і призначили 850 грн штрафу. Також він повинен заплатити 496 грн судового збору.

Постанову можна оскаржити в суді протягом десяти днів.