Щодо інших працівників Старосамбірської районної лікарні триває досудове розслідування

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок старшій медсестрі районної лікарні Надії Корольчук за отримання 4500 доларів США хабара. Суд оштрафував її на 93,5 тис. грн. Суму штрафу перерахують на потреби ЗСУ.

Як вказано в матеріалах справи, Надія Корольчук працювала старшою медсестрою КНП «Старосамбірська районна лікарня». У змові з завідувачем неврологічного відділення та іншими працівниками лікарні вона отримала 4500 доларів США хабара [164,5 тис. грн за тодішнім курсом НБУ]. За ці гроші вона обіцяла пацієнту повпливати на рішення медико-соціальної експертної комісії Самбірської міжрайонної МСЕК щодо одержання інвалідності.

16 червня 2023 року вона отримала хабар, після чого її затримали поліцейські та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ. У серпні Надія Корольчук уклала з прокуратурою угоду про визнання винуватості. В суді вона розкаялась у вчиненому та попросила передати штраф за порушення на потреби ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Старосамбірського райсуду Максим Клімченко визнав Надію Корольчук винною в хабарництві та оштрафував на 93,5 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.