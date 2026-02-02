Франківський районний суд присудив два роки умовного строку Ярославу Яремку за смертельну ДТП, у якій він на смерть збив самокатника. Відповідний вирок суд виніс 28 січня.

За матеріалами справи, 23 червня 2022 року Ярослав Яремко їхав у сторону села Солонка на вантажному автомобілі Renault Premium і на перехресті Стрийська-Наукова-Хуторівка у Львові зіткнувся зі самокатником, який порушив правила дорожнього руху, перетнувши проїзну частину дороги в межах велосипедної доріжки на червоний знак світлофора. Самокатника госпіталізували, він 10 днів провів у лікарні, проте врятувати його не вдалося – внаслідок травм він помер.

У суді Ярослав Яремко визнав свою провину та засвідчив, що на перехресті Стрийська-Наукова-Хуторівка в сторону Солонки він зупинився на червоний сигнал світлофора, проте, коли він далі рушив на свій зелений сигнал, то, за словами Яремка, самокатник раптово виїхав ліворуч від автівки на червоний для нього знак світлофора – тоді і відбулося зіткнення. Водій вантажівки зазначив, що першу домедичну допомогу надавав одразу з перехожими. Він попросив суд його суворо не карати та відшкодував дружині загиблого Ірині Наум 15 тис. доларів. У свою чергу Ірина Наум у суді засвідчила, що претензій до Ярослава Яремка не має.

Суддя Галина Мигаль присудила Ярославу Яремку три роки позбавлення волі та позбавлення права кермувати, проте спростила цей вирок у користь двох років іспитового строку. Вирок можна оскаржити.