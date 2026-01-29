Від отриманих травм жінка померла у лікарні

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок 58-річному водію автомобіля Hyundai Tucson, який у січні 2025 року здійснив наїзд на пішохідку у селищі Івано-Франкове, внаслідок якого 61-річна жінка від отриманих травм померла у лікарні. Суд призначив йому 1 рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, ДТП трапилось 16 січня 2025 року близько 13:49 у селищі Івано-Франкове неподалік вулиці Яворівської, 36 у Яворівському районі. 58-річний депутат Калуської ради Ярослав Кінаш за кермом Hyundai Tucson із перевищеною швидкістю перед нерегульованим пішохідним переходом не пригальмував і на швидкості близько 58 км/год збив пішохідку, яка в цей момент переходила дорогу. Від отриманих травм жінка померла у лікарні 4 лютого 2025 року.

У суді Ярослав Кінаш повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття, позитивну характеристику, участь у бойових діях та відшкодування потерпілим завданої шкоди.

Суддя Юрій Колтун визнав винним Ярослава Кінаша за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень або смерті) та призначив 4 роки позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом протягом одного року. Однак суд змінив ув’язнення на 1 рік іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.