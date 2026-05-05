Загальні збитки пошті склали 3,7 тис. грн

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Леоніду Муравському, який у грудні 2025 року підпалив двері відділення «Укрпошти» на вул. Личаківській у Львові. За скоєне суд призначив йому два роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, інцидент стався 2 грудня 2025 року близько 20:15. Леонід Муравський прийшов до відділення «Укрпошти» на вул. Личаківській, 119, розлив легкозаймисту рідину перед дверима приміщення та підпалив двері. Після загорання чоловік намагався втекти з місця події, але його затримав випадковий перехожий. Внаслідок підпалу відділенню «Укрпошти» було завдано збитків на суму 3,7 тис. грн.

У суді Леонід Муравський повністю визнав свою вину та розкаявся. Він розповів, що через телеграм познайомився з дівчиною та домовився про зустріч. Коли він прийшов на зустріч, до нього зателефонувала нібито працівниця зі Служби безпеки та повідомила, що дівчина, з якою він мав зустрітись, нібито є російським агентом, після чого попросила посприяти її затриманню.

За деякий час в телеграмі він отримав відео нібито затримання дівчини та отримав вказівки оглянути територію поштового відділення, оскільки там може бути куратор затриманої. В подальшому за отриманою інструкцією він купив легкозаймисту суміш та сірники у магазині неподалік відділення пошти, облив двері приміщення та підпалив їх. Згодом він звернув увагу на чоловіка, який проходив поруч, і припустив, що це співробітник СБУ, який має намір затримати куратора. Втім, чоловік виявився випадковим перехожим, який його затримав та викликав поліцію.

Суддя Назар Стрепко визнав Леоніда Мураського винним в умисному підпалі (ч. 2 ст. 194 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від покарання, призначивши йому два роки іспитового терміну. Також він має сплатити 32 тис. грн на користь держави за витрати на експертизу. Вирок ще може бути оскаржений.