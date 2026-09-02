Острозький районний суд Рівненської області оголосив померлим головного сержанта, який зник безвісти у червні 2025 року на Донеччині. Відповідний позов до суду подав його 28-річний син.

Як йдеться у рішенні від 25 серпня, син військовослужбовця просив оголосити батька померлим. За його словами, чоловік зник безвісти 19 червня 2025 року поблизу села Новосергіївка Донецької області.

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Згідно з висновком службового розслідування, головний сержант отримав несумісні з життям поранення під час бойового зіткнення з противником. Евакуювати його тіло не вдалося через активні бойові дії.

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Колишня дружина військовослужбовця під час судового засідання розповіла, що у квітні 2023 року чоловіка призвали на військову службу до Національної гвардії України. Його призначили навідником 2-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки батальйону оперативного призначення.

З 19 червня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Відтоді жодної інформації про нього родина не отримувала.

Водночас визнання військовослужбовця померлим дозволить його рідним оформити спадщину та отримати передбачені законом соціальні гарантії.

Суддя Алла Венгерчук задовольнила позов про оголошення військовослужбовця померлим. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.