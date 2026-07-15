Аварія сталася у квітні 2024 в селі Горінчово Хустського району

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Віталія Таркані винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, і призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Вирок винесли 9 липня. Йдеться про ДТП, яка сталася 12 квітня 2024 року в селі Горінчово. Обвинувачений на вантажівці DAF збив 40-річного мотоцикліста, який виїжджав на головну дорогу. Від отриманих травм останній загинув на місці, а його 47-річна пасажирка померла у реанімації.

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Під час судового засідання Віталій Таркані визнав свою вину, підтвердивши, що їхав селом зі швидкістю близько 90 км/год. Пояснив, що видимість була обмежена і він не зміг уникнути зіткнення, та сказав, що компенсував потерпілим завдану шкоду. Останні до суду не з’явилися, подавши заяву про відсутність претензій до обвинуваченого.

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Суд також врахував, що закарпатець активно допомагає ЗСУ, має позитивну характеристику та серцево-судинне захворювання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Сідей визнав Віталія Таркані винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Засуджений має сплатити 20,4 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.