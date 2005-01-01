Суд в Одесі продовжив арешт директора табору «Вікторія»

Після оголошення судового рішення Саркісян оголосив, що розпочинає голодування

Приморський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Про це інформує «Думская».

Як повідомляється, суд 12 січня продовжив арешт ще на 60 діб. Захист Саркісяна наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт. Сам Саркісян після оголошення судового рішення оголосив, що розпочинає голодування.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тис. грн, а тоді 30 листопала апеляційний суд знову взяв його під арешт.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

Як відомо, 16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.